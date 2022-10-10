«Драма могла стать трагедией». Самолет с актерами упал в озеро на съемках «Непутевых заметок» | 360°

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«Драма могла стать трагедией». Самолет с актерами упал в озеро на съемках «Непутевых заметок»

Автор «Непутевых заметок» Крылов: самолет с актерами упал в озеро на съемках программы

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Самолет неудачно приземлился и рухнул в озеро во время съемок программы «Непутевые заметки». Летательный аппарат сильно кувыркнулся при падении, но все находившиеся на борту остались живы. Об этом «360» рассказал автор и ведущий передачи Дмитрий Крылов.

По словам Крылова, всего в съемках участвовали три самолета.

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«Съемочная группа была в двух других. Им повезло и они избежали этой драмы, хотя она могла стать и трагедией, поскольку самолет сильно кувыркнулся. Но все остались живы, так как людей успели спасти рыбаки», — сообщил ведущий.

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Он уточнил, что съемки проходили под Калининградом.

Ранее в соцсетях появился ролик с неудачной посадкой самолета. На кадрах было видно, как один из самолетов снижается, а затем уходит носом в воду.

Все причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. Всего на борту находились четыре человека. Помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее крушение самолета произошло в Ростовской области. В поле у хутора Сибирьки разбился военный Су-24. Пилоты успели катапультироваться.

Самолеты

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