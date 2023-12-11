Транспорт 11 декабря 2023, 00:00 Аварийный декабрь российской авиации. Почему число экстренных посадок самолетов выросло Представитель Ространснадзора Смирнов: санкции ударили по авиации, но выход есть РИА «Новости»

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Российские авиакомпании с начала декабря столкнулись с 10 поломками самолетов во время выполнения рейсов. Речь идет, как о пассажирских, так и грузовых бортах. Последним случаем стало возвращение Boeing 737 авиакомпании S7 в аэропорт Новосибирска из-за проблемы в работе двигателей. Опрошенные «360» эксперты назвали сразу несколько причин проблем с самолетами. Также они отметили, что выходом из ситуации может стать ужесточение контроля и развитие отечественной авиационной промышленности. Но пока нет ни того, ни другого.

Проблемы декабря

Сообщения об экстренных и аварийных посадках самолетов в России начались с самого начала декабря. Первыми стали два борта «Аэрофлота». Летящий из Калининграда Airbus приземлился в Пулково из-за технической неисправности. Boeing 737 аварийно сел на Сахалине.

В этот же день самолет Sukhoi Superjet 100 час провел в воздухе над Новосибирском. На следующий день неполадки продолжились. Еще один Airbus А321 «Аэрофлота» аварийно приземлился в Шереметьево. Техническая неисправность стала причиной посадки Superjet 100 авиакомпании «Ямал» на запасной площадке тюменского аэропорта Рощино.

Следующие два дня прошли без особых неприятностей, но уже 5 декабря ситуация ухудшилась. Грузовой борт Ан-12 после отказа управления руля сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram

На следующий день появилась информация, что на борту Boeing-777 «Аэрофлота» произошло замыкание проводки кресла пассажира. Но перевозчик эту информацию опроверг. Грузовой лайнер Ту-204 вернулся в Улан-Удэ 7 декабря.

Спустя сутки стало известно о проблемах с двигателями Boeing 737 авиакомпании S7, севший в Толмачево. Транспортные следователи назвали причиной посадки пассажирского борта помпаж двигателей (срывной режим работы с микровзрывами). Возможно, что этим объясняется заявления пассажиров о том, что они видели в двигателях яркие вспышки похожие на огонь. Пресс-служба авиакомпании заявила, что никакого возгорания двигателей в самолете не было.

Недоступные замены

Частые поломки российских самолетов происходят из-за сложного положения российской авиации, в которой она оказалась после введения санкций. Об этом «360» заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Он подчеркнул, что в самолете все должно работать идеально, потому что остановить полет для ремонта невозможно.

«Современный самолет оборудован такими комплектующими, которые требуют постоянного надзора, учета в работе и, в случае необходимости, замены или ремонта», — подчеркнул собеседник.

Смирнов подчеркнул, что летную годность воздушных судов нужно поддерживать. Но сейчас делать это сложно, потому что Boeing и Airbus вместе с остальными западными компаниями остановили поставки запасных частей и комплектующих самолетов, которых в каждом воздушном судне насчитывается несколько тысяч.

Наша промышленность не может выпускать запчасти по технологиям для Boeing и Airbus. Авиакомпании выходят из положения через параллельный импорт, через запасы. Но кое что наши делать научились: тормозные колодки, шины для колес. Олег Смирнов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

Он подчеркнул, что самой главной проблемой остаются двигатели. Заменить их нечем, а ни один западный завод не возьмется за их ремонт. Отечественные предприятия сделать с ним тоже ничего не могут.

Проблемы взлета

Единственным выходом из ситуации Смирнов назвал реализацию программы правительства по созданию более 1000 самолетов до 2030 года. Но шанс на выполнение этого проекта без принятия жестких мер у него вызвал сомнения.

«Программа должна выполняться в очень строгом временном и качественном режиме. В мобилизационном режиме, потому что до 2030-го осталось всего ничего. Но работы по всем видам самолетов уже идут с задержками» — объяснил Смирнов и добавил, что без строгой выдержки сроков выполнения выполнить поставленную задачу не получится.

Telegram/Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Также он призвал ввести строгую ответственность для всех участников проекта, начиная от токаря, заканчивая министрами, которые отвечают за реализацию. Но этого, по словам Смирнова, тоже недостаточно.

На 1000 самолетов нужны 2000 двигателей. А у нас сегодня нет ни одного в массовом выпуске. Нужны сотни тысяч комплектующих элементов. Их нужно делать на заводах специальными станками. Вот эти проблемы надо решать. Олег Смирнов председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

Самой сложной проблемой он назвал подбор кадров. В конструкторских бюро уже давно нет тех инженеров, конструкторов, ученых, которые создавали еще советскую авиацию. Нужны новые люди, но для этого нужно проводить обучение, А эта работа пока даже не началась.

Климатические проблемы

На эксплуатации любой техники сказываются климатические условия, тем более, если дело касается самолетов. Резкий приход морозов в Россию не поменял алгоритмов работы наземных специалистов, которые готовят воздушные суда к полету. Кроме того, погодные условия также сказываются на работе самолетов. Таким мнением с «360» поделился Заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Telegram/Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Он подчеркнул, что, возможно, наземным службам нужно чуть больше времени, чтобы подготовить самолет к вылету: очистить от снега, обработать противогололедными препаратами в условиях новой погоды. Но тогда пострадает весь план полетов и начнутся задержки рейсов, которые не выгодны перевозчикам.

Гражданская авиация получает прибыль иногда любой ценой. Потому что, если ты не выполнил что-то, у тебя остались невостребованные технические средства и деньги, то на следующий год это все могут обрезать. Поэтому страдает качество и идут отказы техники. Владимир Попов Заслуженный военный летчик России

Он добавил, что санкции, безусловно, сыграли свою роль. Если раньше авиакомпании безукоризненно выполняли регламенты западных стран, получали запчасти, отправляли самолеты на проверки, то сейчас такого практически нет. Но винить только ограничения в поломках не стоит. Сыграли все факторы.

Полеты с недостатками

Владимир Попов отметил, что сейчас все воздушные суда продолжают проходить технические осмотры, для замены деталей после определенного налета часов. Но так происходит не всегда.

«Если что-то нецелесообразно менять каждые 250 часов, а можно и 500 часов отлетать спокойно, то замену производят позже», — пояснил заслуженный летчик.

Telegram/Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

В качестве примера он привел перегоревшую лампочку датчика максимального запаса топлива. Все эти данные у пилотов есть в контрольном справочном листе, поэтому проводить ремонт ради такой маленькой детали никто не будет.

«С такими недостатками самолет летает по определенному допуску, если мы можем эксплуатировать агрегаты или устройства по их техническому состоянию. То есть осматриваем, если все нормально, то будет еще летать», — заявил эксперт.

Попов подчеркнул, что такое происходит не только в России, но и во всем мире. Сложные технические устройства самолетов регулярно тестируют и меняют только когда результаты показали предельный износ.

Но если раньше в таких случая западные лизинговые компании, которые предоставили самолеты российским перевозчикам, сами следили за состоянием деталей и агрегатами самолетов и присылали замену, то сейчас у отечественной авиации такой возможности нет.

«Мы понимаем, что у нас проблемы из-за ограничения поставок запчастей. Поэтому нам намного сложнее», — отметил Заслуженный военный летчик.

Он добавил, что вопрос решается за счет параллельного импорта или разбора одного из бортов на запчасти, когда он выступает донором для других воздушных судов, которым требуются необходимые детали. По словам Попова, сейчас такая практика приобрела широкий размах.