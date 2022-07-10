Самолет с отказавшим двигателем аварийно сел в Баку

Один из двигателей отказал у самолета, летевшего из Стамбула в Сеул. В итоге лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул–Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей», — привели «Известия» информацию пресс-службы.

Как уточнили в аэропорту, самолет благополучно приземлился в 22:25 (23:25 по московскому времени). Никто из пассажиров не пострадал. Все аварийно-спасательные службы воздушной гавани привели в готовность.

Сейчас специалисты осматривают лайнер. Все причины и обстоятельства отказа двигателя предстоит выяснить.

Ранее журналисты сообщили об аварийной посадке легкого самолета L-410 в Подмосковье. По их данным, борт с парашютистами совершил экстренную посадку около аэродрома Большое Грызлово в городском округе Серпухов. Причиной срочного приземления стала неисправность одного из двигателей. Всего на борту находились 19 человек.