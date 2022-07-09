09 июля 2022, 22:50
СМИ сообщили об аварийной посадке легкого самолета с парашютистами в Подмосковье
«Интерфакс: самолет с парашютистами совершил аварийную посадку в Подмосковье
Легкий самолет L-410 совершил экстренную посадку около аэродрома Большое Грызлово в городском округе Серпухов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, на борту находились парашютисты и двое пилотов. Всего 19 человек. Экипаж принял решение о срочной посадке из-за неисправности правого двигателя.
Источник ТАСС сообщил, что в результате аварийной посадки никто не пострадал.
Представитель экстренных служб уточнил, что проблема с двигателем возникла сразу после взлета, поэтому пилоты посадили самолет в поле.
«На земле жертв и разрушений нет. Самолет получил незначительные повреждения», — подчеркнули в ведомстве.