СМИ сообщили об аварийной посадке легкого самолета с парашютистами в Подмосковье

Легкий самолет L-410 совершил экстренную посадку около аэродрома Большое Грызлово в городском округе Серпухов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, на борту находились парашютисты и двое пилотов. Всего 19 человек. Экипаж принял решение о срочной посадке из-за неисправности правого двигателя.

Источник ТАСС сообщил, что в результате аварийной посадки никто не пострадал.

Представитель экстренных служб уточнил, что проблема с двигателем возникла сразу после взлета, поэтому пилоты посадили самолет в поле.

«На земле жертв и разрушений нет. Самолет получил незначительные повреждения», — подчеркнули в ведомстве.