Самолет с оренбургским сенатором на борту экстренно сел в Братске
Самолет принадлежит авиакомпании S7.
«Вынужденная посадка самолета в Братске», — сообщила сенатор на своей странице в Instagram.
Как уточнил портал «Оренбург Медиа», причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Женщина скончалась до приземления воздушного судна, и прибывшие на место медики констатировали ее смерть.
Скончавшаяся пассажирка, как отмечается, была гражданкой другого государства. Супруг покойной забрал ее тело.
Только через несколько часов пассажиры рейса смогли продолжить полет.
В аэропорту Перми 4 сентября экстренно сел самолет после того, как четырехмесячному младенцу стало плохо. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Девочку перевозили из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Малышку сопровождали мама и реаниматолог.