Самолет с оренбургским сенатором на борту экстренно сел в Братске

Самолет, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска, сообщила находившаяся на борту сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева.

Самолет принадлежит авиакомпании S7.

«Вынужденная посадка самолета в Братске», — сообщила сенатор на своей странице в Instagram.

Как уточнил портал «Оренбург Медиа», причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Женщина скончалась до приземления воздушного судна, и прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

Скончавшаяся пассажирка, как отмечается, была гражданкой другого государства. Супруг покойной забрал ее тело.

Только через несколько часов пассажиры рейса смогли продолжить полет.

В аэропорту Перми 4 сентября экстренно сел самолет после того, как четырехмесячному младенцу стало плохо. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Девочку перевозили из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Малышку сопровождали мама и реаниматолог.