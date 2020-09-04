Младенец умер в Перми после того, как ему стало плохо в самолете

Самолет экстренно сел в аэропорту Перми после того, как четырехмесячному младенцу стало плохо. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

В краевом Минздраве сообщили, что ребенка перевозили из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Малышку сопровождали мама и реаниматолог.

«Реанимационная педиатрическая бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — привело РИА «Новости» сообщение министерства.

Самолет 4 сентября летел из Абакана в Москву, но командиру воздушного судна пришлось сделать экстренную посадку в Перми. Причиной стало ухудшение состояния четырехмесячного ребенка.