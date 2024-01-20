Происшествия 20 января 2024, 18:53 Птица врезалась в летевший в Петербург самолет Летевший в Санкт-Петербург самолет столкнулся с птицей перед посадкой РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица. Это произошло на высоте 500 метров, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В публикации уточнили, что непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна смог благополучно приземлиться в аэропорту Пулково.

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Специалисты провели осмотр самолета и обнаружили следы попадания птицы. Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа рядом с кабиной пилотов. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило.

В аэропорту Шереметьево из-за птицы задержали авиарейс из Москвы в Сочи. Перед вылетом экипаж обнаружил на борту самолета птицу, которая не хотела покидать салон. Ее долго не могли поймать, поэтому пришлось вызвать орнитологов.