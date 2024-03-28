Происшествия 28 марта 2024, 21:18 Самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани из-за птицы В самолет с фанатами «Авангарда» врезалась птица, лайнер экстренно сел в Казани РИА «Новости»

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Самолет с фанатами омского хоккейного клуба «Авангард», направлявшийся в Ярославль на матч против «Локомотива», совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фанатский сектор 4*5».

На канале опубликовали фотографию лобового стекла лайнера, в которое, предположительно, врезалась птица. Экстренную посадку совершили из-за трещины, которая образовалась на стекле кабины пилотов, и повреждения внешнего слоя обшивки. Разгерметизации не было.

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На борту находились 25 фанатов и три члена экипажа. Новый самолет болельщикам предоставили в течение часа, и они продолжили свой путь в Ярославль.

«В Казани тоже хотят, чтобы омичи сегодня выиграли. Нам поменяли борт меньше, чем за час и мы вновь едем к самолету», — уточнил канал.

В этом городе сегодня вечером пройдет шестой матч серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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