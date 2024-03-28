Происшествия 28 марта 2024, 18:30 Военный самолет упал в море у побережья Севастополя Развожаев сообщил о падении в море военного самолета

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Крушение военного самолета произошло над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что гражданские объекты в результате крушения не пострадали.

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«Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — добавил глава города.

Минобороны пока никак не прокомментировало сообщения о падении самолета.