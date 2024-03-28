28 марта 2024, 18:30
Военный самолет упал в море у побережья Севастополя
Развожаев сообщил о падении в море военного самолета
Крушение военного самолета произошло над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что гражданские объекты в результате крушения не пострадали.
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«Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — добавил глава города.Департамент транспорта города сообщил о временной приостановке работы морского пассажирского транспорта.
Минобороны пока никак не прокомментировало сообщения о падении самолета.
Севастополь
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