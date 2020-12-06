Самолет рухнул под Киевом

ЧП случилось около села Гоголев 6 декабря, в 14:00 по местному времени (15:00 — по Москве). Пострадали пилот и инструктор. Летчики получили травмы различной степени, их доставили в больницу на машине скорой помощи. Возможные причины падения воздушного судна не называются.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В конце сентября во время учебного полета под Харьковом потерпел крушение Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Самолет разбился из-за технической неисправности, нарушения правил выполнения полетов и недостаточной подготовки экипажа.