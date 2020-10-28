Названы причины крушения Ан-26 под Харьковом

Правительственная комиссия установила все причины крушения Ан-26 под Харьковом 25 сентября. Самолет разбился из-за технической неисправности, нарушения правил выполнения полетов и недостаточной подготовки экипажа. Об этом заявил вице-премьер Украины Олег Уруский на заседании Кабмина. Он возглавляет эту комиссию.

«Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба, систематические нарушения правил выполнения полетов в университете, недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особенных ситуациях», — озвучил заключение комиссии Уруский. Заседание правительства транслировали в YouTube.

Вице-премьер пояснил, что в университете учебные полеты проводили конвейером. Экипаж Ан-26 в таком режиме не смог понять, что техника отказала, и поднял самолет со сломанной системой управления двигателем в воздух. Уруский добавил, что все заключения комиссии передадут в правоохранительные органы.

Ан-26 упал 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Один из курсантов получил травмы, но выжил.