Происшествия 12 апреля 2024, 09:34 Самолет рейсом Сочи — Москва экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари Самолет из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов РИА «Новости»

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В Шереметьево экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву. Причиной стал запах гари в кабине пилотов. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», — указал источник агентства.

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Самолет удачно приземлился в 09:19 по московскому времени.

Недавно бортпроводник «Уральских авиалиний» подрался с пассажиром в Краснодарском крае. Потасовка произошла на борту рейса Сочи — Москва. Драка началась после того, как один из пассажиров грубо попросил воды. Бортпроводник пытался успокоиться мужчину. Но в результате разозлился и кинул в него бутылку. В ответ пассажир ударил бортпроводника по лицу. По словам пресс-секретаря «Уральских авиалиний» Веры Гасниковой, представители перевозчика проведут проверку. Экипаж отстранили от полетов.