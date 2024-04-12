Происшествия 12 апреля 2024, 00:12 Бортпроводник «Уральских авиалиний» подрался с пенсионером в аэропорту Сочи Прокуратура проверит сообщения о драке с экипажем «Уральских авиалиний» РИА «Новости»

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Экипаж «Уральских авиалиний» и пассажиры устроили драку в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В СМИ выявили публикацию о конфликте экипажа самолета „Уральских авиалиний“ и пассажиров в аэропорту Сочи», — указали в сообщении.

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В прокуратуре организовали надзорные мероприятия, по результатам которых дадут оценку действиям экипажа.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова рассказала «Известиям», что руководство авиакомпании проводит служебное расследование. Экипаж рейса отстранили от полетов.

Бортпроводник подрался с пенсионером в Краснодарском крае, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Потасовка началась после того, как один из пассажиров рейса Сочи — Москва в грубой форме попросил воды. Бортпроводник попытался успокоить мужчину, а потом кинул в него бутылку. Пенсионер ударил члена экипажа по лицу.

Росавиация ранее рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний».