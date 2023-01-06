Происшествия 06 января 2023, 15:57 Самолет Red Wings вынужденно приземлился в Казани из-за проблем с шасси Вылетевший в Екатеринбург самолет Red Wings вернули в Казань из-за проблем с шасси РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в Казани из-за проблем с шасси. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Татмедиа».

По данным медиакомпании, самолет выполнял рейс Казань — Екатеринбург, но после вылета из столицы Татарстана (около 07:30) борту пришлось вернуться, так как после взлета у воздушного судна не удалось убрать шасси.

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По факту вынужденной посадки начали проверку. Обстоятельства выясняет транспортная прокуратура.

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На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал. Для перевозки людей заменили самолет.

Вынужденную посадку в аэропорту вылета 6 декабря совершил и самолет AZUR air. Он вылетел из Новосибирска в Утапао (Таиланд) и вернулся обратно из-за повреждения лобового стекла. На борту находились 263 пассажира, среди них — 71 ребенок.