Происшествия 06 января 2023, 10:18 Самолет Azur Air прервал рейс в Таиланд из-за повреждения лобового стекла Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла РИА «Новости»

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит обстоятельства возвращения пассажирского самолета в аэропорт Новосибирска имени А. И. Покрышкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Борт сообщением Новосибирск — Утапао (Таиланд) поднялся в небо утром 6 января. Вскоре после вылета самолет вынужденно вернулся в воздушную гавань. Причиной этого стало повреждение лобового стекла. Повторного вылета ожидают 263 пассажира, среди них 71 ребенок.

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В связи с происшествием Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также Новосибирская транспортная прокуратура проведет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса.

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Пресс-служба Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщила о начале доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского, железнодорожного и внутреннего водного транспорта».

Утром 5 января самолет, вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся обратно в аэропорт из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха.