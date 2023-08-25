Происшествия 25 августа 2023, 02:03 Самолет Пригожина перед вылетом осматривали покупатели — СМИ МК: перед вылетом самолет Пригожина показывали потенциальным покупателям Unsplash

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Два посторонних человека поднимались на борт упавшего под Тверью самолета Embraer Legacy, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщил сайт mk.ru.

В публикации сказано, что владелец борта собирался продать воздушный транспорт. Утром 23 августа представители потенциального покупателя прибыли в московский аэропорт Шереметьево, в котором на тот момент находился Embraer Legacy. Они около часа осматривали самолет вместе с менеджером авиакомпании и вторым пилотом Рустамом Каримовым.

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Представители покупателя — мужчина и женщина. Перед визитом они прислали свои личные данные и прошли обязательный досмотр в аэропорту.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ориентироваться только на факты по поводу крушения самолета Embraer Legacy, а не на заявления западных журналистов. Он отметил, что после авиакатастрофы сотрудники правоохранительных органов оперативно начали расследование.