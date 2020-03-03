Пилот самолета авиакомпании S7 Аirlinеs подал сигнал тревоги, чтобы запросить экстренную посадку. Лайнер с пассажирами приземлился в аэропорту Перми, никто не пострадал.

«Он совершил благополучную посадку у нас в аэропорту. Сейчас выясняются причины сигнала тревоги, которые он подал», — сообщил «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Пермь» Евгений Кузнецов.

По его словам, лайнер сел мягко и все в порядке. Всего на борту самолета было 144 пассажира и члена экипажа.

Airbus A-320 вылетел из аэропорта Новосибирска утром 3 марта. Он должен был приземлиться в Москве, но во время полета пилот подал сигнал бедствия. Самолет изменил курс, начал снижаться и готовиться к аварийной посадке в Перми. Позже СМИ уточнили, что причиной могло стать анонимное сообщение о минировании лайнера. Информацию передали пилоту, после чего он подал тревожный сигнал, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Сейчас борт проверяют сотрудники силовых и экстренных служб.

Этот случай с сообщением о бомбе стал не первым за это утро. После анонимного звонка пришлось экстренно сесть в Хабаровске лайнеру, летевшему из Владивостока в Москву. Также пришлось вернуться в Шереметьево из-за технических проблем и самолету, который собирался доставить пассажиров в Цюрих.