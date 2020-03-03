Пассажирский самолет вылетел из Новосибирска и направился в Москву. Во время полета лайнер подал аварийный сигнал и начал готовиться к экстренной посадке.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Airbus A-320 после вылета из аэропорта Новосибирска резко развернулся на 90 градусов, направляясь в Пермь. Перед этим он подал сигнал тревоги и начал снижаться. Ожидается, что лайнер аварийно сядет в Перми.

Причиной решения пилота об экстренной посадке стало сообщение о минировании самолета, уточняет RT, ссылаясь на заявление авиакомпании S7.