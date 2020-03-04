Самолет авиакомпании S7 Аirlinеs, выполнявший рейс Новосибирск — Москва, вернулся в аэропорт вылета. В воздухе он провел чуть меньше часа, прежде чем приземлиться в аэропорту Толмачево.

В пресс-службе воздушной гавани «360» рассказали, что пассажирский лайнер взлетел в 06:35. В 07:42 он уже снова был в Толмачево. Вернуться в воздушную гавань решил экипаж.

У самолета, сообщил ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, сработал датчик технической неисправности. Поэтому борт и развернули. Что именно показали приборы, не уточняется.

В лайнере находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа. Всех купивших билет на рейс отправили в Москву в 09:21 (время местное) резервным бортом.

Проверку после случившегося начала транспортная прокуратура.

За минувшие сутки сразу несколько самолетов вынужденно вернулись в аэропорт вылета. В Шереметьево сели рейсы Москва — София и Москва — Цюрих. В Перми приземлился лайнер S7 Аirlinеs, причем тоже вылетевший в столицу из Новосибирска, а в Хабаровске — борт «Аэрофлота».