Четвертый за день самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета в России

Борт вернулся в аэропорт вылета из-за отказа системы предупреждения столкновения с землей. Сигнал о сбое как раз и подал датчик.

Представитель экстренных служб уточнил, что назад летит А320 компании «Аэрофлот». Лайнер выполнял рейс №2060 Москва — София.

Позже в Telegram-канале агентства появилась информация, что самолет благополучно приземлился. Количество людей на борту не уточняется.

Неисправность стала причиной возвращения лайнера Москва — Цюрих. СМИ писали, что у него сработал датчик, указав на отказ управления закрылками.

В Перми после сигнала тревоги благополучно сел самолет S7 Аirlinеs, в Хабаровске из-за сообщений о бомбе посадили борт «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву.