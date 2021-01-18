Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском во время испытаний

Там уточнили, что происшествие не имеет отношения к деятельности аэропорта и никак не повлияло на его работу.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя Объединенной авиастроительной корпорации сообщило, что в ходе испытаний экипаж применил экстренное торможение и имитацию отказа двигателя. В результате случившегося никто не пострадал, самолет повреждений не получил. Отказа систем не зафиксировали. Причины происшествия выясняются.

МС-21 — новый среднемагистральный самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Впервые летные испытания борта прошли 15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода. Тогда самолет оставался в воздухе на один час 25 минут.