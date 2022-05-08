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    08 мая 2022, 00:20

    Самолет Москва — Бухара со второй попытки сел во Внуково

    Авиакомпания «Азимут»: самолет рейса Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине

    Алексей Иванчин

    Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Москва — Бухара, вернулся в столицу по технической причине. Посадка прошла благополучно. Об этом сообщило РИА «Новости» с ссылкой на представителя авиакомпании.

    «Самолет авиакомпании „Азимут“, выполняющий рейс А49063 Внуково — Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сказал представитель авиакомпании.

    Он также уточнил, что на борту самолета находились 100 пассажиров.

    По имеющимся данным, посадка прошла в 22:21 в аэропорту Внуково.

    «Пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание», — сказал представитель авиакомпании.

    В Бухару пассажиров доставит резервный борт.

    Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково пассажирский самолет рейса Москва — Бухара ушел на второй круг после того, как не сумел совершить приземление. Лайнер вернулся в столичный аэропорт после того, как у него сработал датчик неуборки шасси. Перед попыткой приземления самолет в течение двух часов вырабатывал топливо в зоне ожидания.