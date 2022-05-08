Самолет Москва — Бухара со второй попытки сел во Внуково
Авиакомпания «Азимут»: самолет рейса Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Москва — Бухара, вернулся в столицу по технической причине. Посадка прошла благополучно. Об этом сообщило РИА «Новости» с ссылкой на представителя авиакомпании.
«Самолет авиакомпании „Азимут“, выполняющий рейс А49063 Внуково — Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сказал представитель авиакомпании.
Он также уточнил, что на борту самолета находились 100 пассажиров.
По имеющимся данным, посадка прошла в 22:21 в аэропорту Внуково.
«Пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание», — сказал представитель авиакомпании.
В Бухару пассажиров доставит резервный борт.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково пассажирский самолет рейса Москва — Бухара ушел на второй круг после того, как не сумел совершить приземление. Лайнер вернулся в столичный аэропорт после того, как у него сработал датчик неуборки шасси. Перед попыткой приземления самолет в течение двух часов вырабатывал топливо в зоне ожидания.