В московском аэропорту Внуково пассажирский самолет рейса Москва — Бухара ушел на второй круг после того, как не сумел совершить приземление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«После попытки совершить посадку самолет ушел на второй круг», — рассказал собеседник агентства.

Superjet, летевший рейсом Москва — Бухара, вернулся в столичный аэропорт после того, как у него сработал датчик неуборки шасси. Перед попыткой приземления самолет в течение двух часов вырабатывал топливо в зоне ожидания.

Ранее сообщалось, что утром 5 мая два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Перми и были перенаправлены в Екатеринбург. Причиной смены аэропорта стал густой туман, из-за которого самолеты не смогли совершить посадку. В общей сложности задержка рейсов составила около четырех-пяти часов.

Также стало известно, что десять самолетов не смогли сеть в аэропорту Сочи из-за плохих погодных условий. В итоге они вынуждены были уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах.