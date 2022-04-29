Непогода сделала невозможным посадку 10 самолетов в Сочи

Десять самолетов не смогли сеть в аэропорту Сочи из-за плохих погодных условий. В итоге они вынуждены были уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Аэродинамику».

«В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных Водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — „России“ и по одному — S7, „Аэрофлота“, „Белавии“, „Уральских авиалиний“ и „Азимута“», — объяснили в пресс-службе организации.

Решение о посадке самолетов принимают исключительно командиры лайнеров. В «Аэродинамике» уточнили, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Ранее оператор сообщал, что шесть лайнеров из-за отсутствия нормальных условий не смогли сесть в Сочи и направились в Минводы. Позже стало известно, что два из шести самолетов успешно приземлились ночью в четверг в Сочи.