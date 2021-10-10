Самолет L-410 перестал выходить на связь в Татарстане

В Татарстане утром в воскресенье перестал выходить на связь самолет L-410. Воздушное судно принадлежит мензелинскому аэроклубу. На борту находятся 22 человека, из них 20 парашютистов и два члена экипажа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В МЧС пока не прокомментировали сообщение. РЕН ТВ со ссылкой на очевидца сообщил, что самолет рухнул в Мензелинском районе Татарстана. Но подтверждения этому еще нет. Что могло стать причиной возможных неполадок, не уточняется. О погибших информация не поступала.

Let L 410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Судно предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими полосами. Модель была создана в 1960-х годах в Чехословакии.

В конце сентября на юге Доминиканской Республики разбился легкомоторный самолет, перевозивший порядка 200 килограммов кокаина. Но жертв на месте крушения не нашли. Сейчас их разыскивает полиция. Воздушное судно держало курс из Южной Америки в республику.