Самолет с 200 килограммами кокаина рухнул в Доминикане
На юге Доминиканской Республики разбился легкомоторный самолет, перевозивший порядка 200 килограммов кокаина. Жертв на месте крушения не нашли.
Правоохранители начали поиски владельцев и пилотов воздушного судна, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы. Их подозревают в организации сети наркотрафика.
Известно, что самолет держал курс из Южной Америки в республику.
Доминикана является одним из крупных пунктов переправки наркотиков на территорию США и Европы. За последний год правоохранительные органы республики конфисковали свыше двух тонн наркотических средств. Их изымали в разных городах и портах страны.
Незаконным бизнесом занимаются как доминиканцы, так и граждане других государств.