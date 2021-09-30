facebook_pixel
    30 сентября 2021, 20:20

    Самолет с 200 килограммами кокаина рухнул в Доминикане

    Александра Ломейко

    На юге Доминиканской Республики разбился легкомоторный самолет, перевозивший порядка 200 килограммов кокаина. Жертв на месте крушения не нашли.

    Правоохранители начали поиски владельцев и пилотов воздушного судна, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы. Их подозревают в организации сети наркотрафика.

    Известно, что самолет держал курс из Южной Америки в республику.

    Доминикана является одним из крупных пунктов переправки наркотиков на территорию США и Европы. За последний год правоохранительные органы республики конфисковали свыше двух тонн наркотических средств. Их изымали в разных городах и портах страны.

    Незаконным бизнесом занимаются как доминиканцы, так и граждане других государств.