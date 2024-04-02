Происшествия 02 апреля 2024, 15:02 Самолет «КрасАвиа» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае Прокуратура организовала проверку из-за ЧП с самолетом «КрасАвиа» в Светлогорске Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

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Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Светлогорск Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем второго апреля в Туруханском районе. Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту самолета находились 15 пассажиров, среди них — двое несовершеннолетних.

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«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Накануне в Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Причиной стала техническая неисправность. В результате никто не пострадал. В Следственном комитете сообщили о начале проверки по факту случившегося.