Самолет Клавы Коки вынужденно сел в Мурманске

Самолет, следовавший в Архангельск, вынужденно приземлился в Мурманске 15 октября. Об этом на свой странице в Instagram рассказала певица Клава Кока, летевшая с музыкантами на концерт.

На опубликованных кадрах певица идет вместе со своими музыкантами по территории мурманского аэропорта.

«Ребята, ситуация SOS! Мы много лет летаем, но сегодня впервые „Хьюстон, у нас проблемы!“. Мы летели в Архангельск, а приземлились-то в Мурманске, потому что мы не смогли сесть в Архангельске», — рассказала Клава Кока.

Певица рассказала, что она находится рядом с Финляндией, а доехать на машине до места проведения концерта в Архангельске можно за 19 часов.

«Мы в столице Арктики. Приходите», — подытожила Клава Кока.

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