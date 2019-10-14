Самолет канадских ВВС разбился на авиашоу в США

Инцидент произошел в 13:30 (20:30 по московскому времени) вблизи города Брукс, незадолго до начала выступления канадской пилотажной группы Snowbirds («Снегири») на авиашоу в Атланте.

За штурвалом CT-144 находился пилот Snowbird капитан Кевин Домон-Гренье, сообщили в Twitter пилотажной группы.

Там отметили, что самолет упал в безлюдной местности, никто не пострадал.

После крушение летное шоу в Атланте отменили. Что стало причиной аварии, выясняется.

Ранее стало известно о крушении в Демократической Республике Конго грузового самолета Ан-72. По данным Reuters, на борту находились водитель президента Феликса Чисекеди и несколько военнослужащих. Среди погибших — двое россиян, заявили в российском посольстве.