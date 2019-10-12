  • Двое россиян были на борту разбившегося в Конго Ан-72

    12 октября 2019, 13:05

    Нина Петлинова

    Двое россиян находились на борту грозового самолета Ан-72, который потерпел крушение на востоке Демократической Республики Конго. Об этом в субботу, 12 октября, написало на своей странице в Facebook посольство России в Киншасе.

    Российское посольство перечислило имена двоих россиян, которые в момент крушения находились на борту: 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков.

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    «Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — сказано в сообщении ведомства.

    Самолет Ан-72 обычно обеспечивал перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. 10 октября в 13:32 по местному времени (14:32 по Москве) он покинул аэропорт Гомы и вылетел в Киншасе, где и должен был приземлиться в 16:43 (18:43 по Москве). В рейс отправились восемь человек — четыре пассажира и четыре члена экипажа.

    Спустя час после начала полета воздушное судно пропало с радаров, предварительно потеряв связь с центром управления. Позже стало понятно, что самолет потерпел крушение на востоке Конго. Его обломки нашла в провинции Маниема. По неподтвержденным данным, все, кто был на борту, погибли.