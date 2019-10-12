Двое россиян были на борту разбившегося в Конго Ан-72

Российское посольство перечислило имена двоих россиян, которые в момент крушения находились на борту: 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков.

Посольство: в разбившемся Ан-72 могли быть россияне Подробнее

«Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — сказано в сообщении ведомства.

Самолет Ан-72 обычно обеспечивал перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. 10 октября в 13:32 по местному времени (14:32 по Москве) он покинул аэропорт Гомы и вылетел в Киншасе, где и должен был приземлиться в 16:43 (18:43 по Москве). В рейс отправились восемь человек — четыре пассажира и четыре члена экипажа.

Спустя час после начала полета воздушное судно пропало с радаров, предварительно потеряв связь с центром управления. Позже стало понятно, что самолет потерпел крушение на востоке Конго. Его обломки нашла в провинции Маниема. По неподтвержденным данным, все, кто был на борту, погибли.