Самолет из Лейпцига сел в Нижнем Новгороде после отказа автопилота

Направлявшийся из Лейпцига в Москву самолет не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за отказа автопилота. В итоге пилотам удалось посадить борт в Нижнем Новгороде.

«Благополучно приземлился в 10:40 по московскому времени», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы нижегородского аэропорта.

При этом в пресс-службе не стали раскрывать причин, почему лайнер ушел на запасной аэродром. Ранее источник агентства сообщал, что экипаж самолета Ту-204 начал готовиться к аварийной посадке в Нижнем Новгороде. Изначально борт должен был приземлиться в Москве, но произошел отказ автопилота. Самолет летел из Лейпцига. На борту находился только экипаж.

Согласно данным сайта Flightradar24, грузовой лайнер ушел на запасной аэродром «Стригино» после того, как сделал несколько кругов в небе над Шереметьево.

Сегодня, 25 декабря, столичный регион накрыл североатлантический циклон. Синоптики обещают снегопад, который принесет около 11 миллиметров осадков. Временами пройдет метель, а видимость на дорогах ухудшится до 500-800 метров.