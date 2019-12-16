Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины

Отмечается, что самолет выполнял рейс 1510 из Москвы в Сургут, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Boeing 737 успешно сел, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее 15 декабря на самолете Airbus А330, летевшем из московского Шереметьево в Гонконг, пассажиру стало плохо, из-за чего командир судна принял решение экстренно посадить лайнер.