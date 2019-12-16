Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины
Лайнер Boeing 737 вернулся в московский аэропорт Шереметьево после того, как один из пилотов увидел трещину на лобовом стекле, сообщил RT со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что самолет выполнял рейс 1510 из Москвы в Сургут, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Boeing 737 успешно сел, пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее 15 декабря на самолете Airbus А330, летевшем из московского Шереметьево в Гонконг, пассажиру стало плохо, из-за чего командир судна принял решение экстренно посадить лайнер.