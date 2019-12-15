Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира

Вылетевший в Гонконг Airbus А330 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом «360» сообщил источник в службах воздушной гавани.

Посадка произошла в 21:17. Из воздушной гавани самолет вылетел в 21:05. Все обошлось без пострадавших. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», посадку запросил командир экипажа из-за превышения посадочной массы.

Также в СМИ отмечают, что речь идет о рейсе SU212. Он вернулся в Шереметьево из-за того, что один из пассажиров потерял сознание. Борт благополучно приземлился.