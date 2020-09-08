Самолет экстренно сел в Красноярске. Одному из пассажиров резко стало плохо

Самолет, выполняя рейс в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске. У одного пассажира резко ухудшилось самочувствие.

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Улан-Удэ-Москва, приземлился в Красноярске, сообщает РИА «Новости». Посадка прошла без последствий.

«Одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить судно», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажира передали врачам. Есть ли угроза его жизни, пока не известно.

Накануне произошел похожий случай. Самолет авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Братске из-за ухудшения самочувствия одной пассажирки. Воздушное судно следовало из Новосибирска в Якутск. Однако женщина скончалась до приземления. Прибывшие медики констатировали ее смерть. Через несколько часов самолет продолжил маршрут.