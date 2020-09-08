08 сентября 2020, 08:19
Самолет экстренно сел в Красноярске. Одному из пассажиров резко стало плохо
Самолет, выполняя рейс в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске. У одного пассажира резко ухудшилось самочувствие.
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Улан-Удэ-Москва, приземлился в Красноярске, сообщает РИА «Новости». Посадка прошла без последствий.
«Одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить судно», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Пассажира передали врачам. Есть ли угроза его жизни, пока не известно.
Накануне произошел похожий случай. Самолет авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Братске из-за ухудшения самочувствия одной пассажирки. Воздушное судно следовало из Новосибирска в Якутск. Однако женщина скончалась до приземления. Прибывшие медики констатировали ее смерть. Через несколько часов самолет продолжил маршрут.