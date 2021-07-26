Пассажиров «Белавиа» отправили в Анталью на запасном самолете

Пассажиров самолета «Белавиа», вылетевшего из Минска в Анталью и экстренно севшего в Домодедово, отправили на турецкий курорт резервным бортом белорусской авиакомпании. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Минска в Анталью, в понедельник экстренно сел в столичном аэропорту Домодедово. Экипаж подал сигнал бедствия в небе над Белгородской областью. Это произошло примерно через час после вылета из Минска.

Поначалу была запрошена посадка в аэропорту Воронежа. Но в итоге самолет решили сажать в Москве. Тогда он резко сменил курс и направился в столичный аэропорт.

На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. В «Белавиа» сообщили, что на самолете сработал датчик о неисправности одного из двигателей.

Воздушное судно в 14:45 благополучно зашло на посадку в Домодедово, при этом самолет садился с одним двигателем.

Пассажиры «Белавиа» вылетели из Москвы на резервном самолете Воеing 737 в 16:57.

Источник «360» сообщал, что у самолета отказал правый двигатель.