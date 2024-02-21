Происшествия 21 февраля 2024, 15:07 Самолет Баку — Москва экстренно снизился из-за утечки кислорода РИА «Новости»

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Экипаж воздушного судна Airbus A320M авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполняющего рейс Баку — Москва, 20 февраля сообщил о возникшей на борту утечке кислорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Экипаж попросил снизиться до высоты в 11 тысяч метров. Для самолета выделили прямой маршрут к точке следования.

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Однако сигнал о чрезвычайной ситуации борт не подал. Самолет приземлился в пункте назначения, аэропорту Домодедово.

В этот же день, 20 февраля, пьяные супруги устроили дебош на борту рейса Москва — Коломбо. Из-за подвыпивших мужчины и женщины задержали самолет. При этом супруги путешествовали с детьми, и неприятный инцидент произошел у них на глазах. Всю семью выпроводили с борта и оставили в столице.