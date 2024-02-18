18 февраля 2024, 15:32
Самолет «Алросы» столкнулся со спецтехникой в аэропорту Новосибирска
Самолет «Алросы» задел крылом спецтехнику в аэропорту Новосибирска
В аэропорту Новосибирска самолет компании «Алроса» задел крылом автомобиль аэродромной техники. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в субботу, 17 февраля, судно, выполнявшее рейс из Мирного в Новосибирск, получило повреждения «элементов законцовки крыла». Это произошло из-за соприкосновения со спецтехникой.
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Проверку ЧП организовала Якутская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших в ведомстве не привели.
Ранее в аэропорту Шереметьево самолет компании «Аэрофлот», прилетевший из Азербайджана, задел крылом самоходный трап. В результате никто не пострадал, но пассажирский лайнер получил серьезные повреждения. Расследованием инцидента занялась специальная комиссия.
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