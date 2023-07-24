Происшествия 24 июля 2023, 00:46 Самокатчик сбил беременную женщину в Сочи МВД: беременную женщину сбили на самокате на пешеходном переходе в Сочи Maxim Mushnikov/Unsplash

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Парень на самокате на огромной скорости сбил беременную женщину на пешеходном переход. Все произошло 18 июля в Сочи, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По предварительным данным, управлявший самокатом молодой человек передвигался вместе с пассажиром. Когда стоявшая на светофоре группа пешеходов начал движение по проезжей части, в них на высокой скорости влетел самокатчик. Несколько человек успели отскочить в сторону, однако нарушитель сбил беременную женщину.

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«В УВД по городу Сочи поступило сообщение из медучреждения об оказании помощи женщине, которую сбил водитель средства индивидуальной мобильности», — отметили в ведомстве.

МВД не приводило информации о состоянии здоровья женщины и ее ребенка.

Правоохранительные органы назначили проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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