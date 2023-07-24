24 июля 2023, 00:46
Самокатчик сбил беременную женщину в Сочи
МВД: беременную женщину сбили на самокате на пешеходном переходе в Сочи
Парень на самокате на огромной скорости сбил беременную женщину на пешеходном переход. Все произошло 18 июля в Сочи, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
По предварительным данным, управлявший самокатом молодой человек передвигался вместе с пассажиром. Когда стоявшая на светофоре группа пешеходов начал движение по проезжей части, в них на высокой скорости влетел самокатчик. Несколько человек успели отскочить в сторону, однако нарушитель сбил беременную женщину.
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«В УВД по городу Сочи поступило сообщение из медучреждения об оказании помощи женщине, которую сбил водитель средства индивидуальной мобильности», — отметили в ведомстве.
МВД не приводило информации о состоянии здоровья женщины и ее ребенка.
Правоохранительные органы назначили проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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