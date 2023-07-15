Происшествия 15 июля 2023, 10:09 Ночью в Москве легковушка сбила самокатчицу на переходе Дептранс Москвы: ночью легковушка сбила на переходе человека на самокате в столице

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В Западном округе ночью 15 июля пострадала девушка в ДТП. Она угодила под машину, когда пересекала проезжую часть на электромасокате. Видеоролик с моментом ЧП показала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что авария произошла на Ломоносовском проспекте у дома № 27. Прибывшие на место городские оперативные службы выясняли все причины и обстоятельства случившегося.

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В свою очередь, в прокуратуре Москвы уточнили, что 26-летний водитель, находясь за рулем Hyundai Elantra, сбил 25-летнюю девушку, которая ехала на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. Пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту ДТП.

Москвичам в очередной раз напомнили, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Велосипедистам и самокатчикам также напомнили, что дорогу переходить нужно на разрешающий сигнал светофора, а на «зебре» — спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.

Ранее российский союз автостраховщиков обвинили в добавлении фейковых ДТП в личные дела водителей.