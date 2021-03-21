Самогонный аппарат взорвался в Петербурге

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Колпине. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП случилось в квартире дома № 54 на Пролетарской улице. В комнатах выбиты стекла, на кухне частично обгорели стены.

Четыре человека получили ожоги. В частности, с 15% ожогов тела госпитализирован трехлетний ребенок. Также в больницу попали мужчины в возрасте 45 лет и 71 года. Мать несовершеннолетнего отказалась от помощи медиков. Здание не пострадало.

Ранее россиянам напомнили правила безопасности для газовых плит. Также соотечественникам рассказали, что делать при запахе газа.