Происшествия 11 марта 2024, 11:23 Посылка взорвалась в отделении «Почты России» в Москве Shot: страйкбольная граната взорвалась в отделении «Почты России» в Москве РИА «Новости»

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В отделении «Почты России» в Москве взорвалась страйкбольная граната. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло утром в понедельник в отделении на улице Летчика Бабушкина. Во время разгрузки машины с корреспонденцией работники почты услышали громкий хлопок.

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Из ящика с посылкой пошел густой дым, внутри находилась сработавшая страйкбольная граната. На место ЧП прибыли экстренные службы, которые зафиксировали отсутствие угрозы для окружающих.

Правоохранители в настоящее время связываются с получателем и отправителем взрывного устройства.

В начале февраля школьница из Москвы случайно взорвала страйкбольную гранату в доме у подруги. Несовершеннолетние распили две бутылки шампанского, после чего одна из них решила поиграть боеприпасом, который взорвался. Девушка получила ожог кисти, ее привезли в больницу.