Задержаны нарушители движения с Варшавского шоссе

Водителей, которые сегодня днем на Варшавском шоссе совершали опасные маневры, двигаясь задним ходом, были задержаны сотрудниками ГИБДД на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.

Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале. Источник фото: пресс-служба Дептранса Москвы. Ранее на видео попал момент, когда водители Gelandewagen и Jaguar на Варшавском шоссе заблокировали движение. Они резко перестраивались, совершая движение задним ходом.