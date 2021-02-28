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    28 февраля 2021, 22:35

    Задержаны нарушители движения с Варшавского шоссе

    Анастасия Кукова

    Водителей, которые сегодня днем на Варшавском шоссе совершали опасные маневры, двигаясь задним ходом, были задержаны сотрудниками ГИБДД на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.

    Задержаны нарушители движения с Варшавского шоссе

    Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

    Задержаны нарушители движения с Варшавского шоссе | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Дептранса Москвы.

    Ранее на видео попал момент, когда водители Gelandewagen и Jaguar на Варшавском шоссе заблокировали движение. Они резко перестраивались, совершая движение задним ходом.