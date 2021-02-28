Gelandewagen и Jaguar прокатились задним ходом по Варшавке

Кортеж иномарок заблокировал движение на Варшавском шоссе. Gelandewagen и Jaguar показали на юге Москвы опасные маневры. Об этом сообщил Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Украшенные цветами машины совершали опасные маневры: иномарки резко перестраивались и двигались по оживленной дороге задним ходом. А потом водители-нарушители заблокировали движение, чем помешали всему потоку.

В колонне ехали иномарки массового сегмента, а также Jaguar, Mercedes E200 и Gelandewagen. Они устроили хаос около 15:30 на Варшавском шоссе, у дома № 95, строения 2.

ЦОДД записал марки и номера восьми авто. Правоохранители установили имена всех нарушителей, материалы переданы в ГИБДД.

«Такая езда на дорогах абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя», — написали в Департаменте транспорта.

Нарушителей привлекут к ответственности, предположительно, даже уголовной.