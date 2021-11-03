Появились кадры с обломками упавшего под Иркутском самолета Ан-12

Первые кадры с места крушения грузового самолета Ан-12 в районе села Пивовариха Иркутской области сделали сотрудники региональной прокуратуры. На опубликованных фото видно, что обломки самолета оказались завалены снегом. «360» публикует фотографии с места события.

Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» потерпел крушение во время выполнения второго круга перед посадкой. На борту находились семь человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Проверку по факту крушения борта начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, борт направлялся из Якутска в Иркутск. Посадка планировалась в 19:50 по местному времени (14:50 по московскому времени). Но за 10 минут до посадки самолет пропал с радаров.

На месте крушения находятся сотрудники МЧС, которые проводят поиски экипажа воздушного судна. Также они ликвидировали пожар, который начался на борту после удара о землю.

Восточное межрегиональное Следственное управление завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование находится на контроле прокуратуры.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в результате крушения самолета никто не выжил. По данным главы региона, на борту находились пять членов экипажа и двое сопровождающих.

Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на авиакомпанию «Гродно», в состав экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-12 входили россияне, белорусы и украинцы. Борт доставлял продукты питания на Чукотку.