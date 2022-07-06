«С головой у него все в порядке». Подруга стрелка из Апрелевки не смогла поверить в ЧП с автоматом

Мужчина, который, по предварительным данным, устроил стрельбу из охолощенного автомата в Апрелевке, был нормальным и адекватным человеком. Так предполагаемого стрелка в беседе с «360» охарактеризовала его подруга.

«Это друг нашей семьи. Он был абсолютно нормальный, адекватный человек. Поэтому не понимаю, о чем речь. У него все в порядке с головой и со всем остальным. И вряд ли у человека есть настоящее оружие. У него не было никакой трагедии, у него все хорошо. И даже если была бы какая-то ситуация, он бы не стрелял в людей. Возможно, он стрелял в воздух? У него все в порядке с головой, нет никаких проблем», — подчеркнула женщина.

ЧП со стрельбой произошло сегодня в Апрелевке. Мужчина подошел к окну своей квартиры и совершил несколько выстрелов. Его сняли на видео очевидцы. Рядом с домом находится детский сад. В результате стрельбы, по предварительным данным, никто не пострадал.

По информации СМИ, стрелок — бортпроводник одной из авиакомпаний, его задержали в нетрезвом состоянии — и он сознался, что стрелял. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств.