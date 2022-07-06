Мужчина открыл стрельбу из автомата из окна дома в Апрелевке

Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного дома на улице Дубки в Апрелевке. По словам местных жителей, ставших очевидцами ЧП, он вел стрельбу из автомата.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина подошел к окну, сделал несколько выстрелов и отошел вглубь квартиры. Рядом со зданием, откуда по непонятной причине начал палить местный житель, расположен детский сад.

По предварительным данным, стрелка задержали. Все обстоятельства уточняются.

МВД пока не прокомментировали ситуацию.

По данным Telegram-канала Shot, стрельбу устроил бортпроводник авиакомпании NordWind. Мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителям мужчина заявил, что действительно стрелял из окна. У него забрали охолощенное автоматическое оружие, а самого нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции.