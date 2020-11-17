Аскольда Запашного госпитализировали с болями в груди

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу с болями в груди и пониженной температурой. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, 43-летнего Запашного госпитализировали в Москве поздно вечером 16 ноября.

По данным РЕН ТВ, артиста поместят в реанимацию. Врачи, по неподтвержденной информации, оценивают его состояние как средней тяжести. Телеканал сообщил, что причиной госпитализации стало пониженное давление — источник «360» это не подтвердил.

Аскольд Запашный — художественный руководитель Большого Московского цирка. Вместе с братом Эдгаром создал «Цирк братьев Запашных».

Ранее стало известно о госпитализации бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, после того, как на него напал борец Адам Яндиев. У Харитонова сломан нос, Яндиева задержали на 48 часов. Поводом для драки стал конфликт из-за денег.