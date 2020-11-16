«Справедливости будем добиваться». Адвокат бойца MMA Харитонова об избившем его Яндиеве

Защита бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова будет добиваться уголовного преследования напавшего на него спортсмена Адама Яндиева. Об истребовании с Яндиева долгов пока речи не идет, рассказал «360» адвокат Харитонова Александр Кравцов.

Драка произошла 13 ноября на московском стадионе «Лужники». Яндиев напал на Харитонова, несколько раз ударив его по голове, предположительно, кастетом. Харитонова госпитализировали. Причиной драки потерпевший назвал денежный долг. По его словам, Яндиев не вернул ему около миллиона рублей.

16 ноября Яндиев был задержан и доставлен в СИЗО на 48 часов. В течение этого времени ему изберут меру пресечения.

В разговоре с «360» защитник Харитонова подтвердил, что официальной причиной нападения его клиент считает долги Яндиева. Он сообщил, что Яндиев сломал Харитонову нос и орбитальную кость глазницы. Также у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб ребер и «что-то с коленом», добавил Кравцов.

Комментируя сообщения о том, что Харитонов планирует вылететь за границу, чтобы сделать операцию из-за сломанного носа, адвокат заявил, что у него информации об этом нет.

Кравцов рассказал, что состояние Харитонова за прошедшее время не изменилось, «ухудшений нет». Он также подтвердил, что его клиент будет требовать уголовного преследования Яндиева.

«Справедливости будем добиваться», — сказал защитник.

Отвечая на вопрос, будет ли Харитонов через суд добиваться возврата долга, Кравцов заявил: «Пока мы не приняли этого решения. Все будет приниматься в рамках дознания».

Говоря о перспективах дела, адвокат заявил, что не может «за судей принимать решения». Мера пресечения Яндиеву будет зависеть от того, что в суд предоставят органы дознания, добавил собеседник «360».