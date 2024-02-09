Эксклюзив 09 февраля 2024, 12:57 «С боем, со скандалом». Пассажиры задержанного на Кубе рейса рассказали о пережитом в аэропорту Пассажиров застрявшего на Кубе рейса в Москву заселили в гостиницу на пару часов

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Пассажиры задержанного рейса Кайо-Коко — Москва компании Nordwind больше семи часов ждали посадки в самолет практически без еды и воды. Их заселили в отель только после скандала, но спать перед очередной попыткой улететь им осталось всего несколько часов. О ситуации они рассказали «360».

Вылет, назначенный на 18 часов 8 февраля, не состоялся. Три сотни пассажиров заставили ждать посадку много часов без объяснения причин. При этом людям дали воду только после многочисленных просьб об этом.

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«Мы с боем, со скандалом добивались, чтобы нам дали воду», — рассказал пассажир.

По его словам, рейс перенесли на 5:40, заявив, что для самолета нет достаточно топлива.

«Мы просидели в аэропорту 10 часов, нам даже не объясняли причину, почему самолет не вылетает. Нам говорили, что у них нет бензина. Но другие самолеты, в Оттаву, например, вылетали», — отметила собеседница «360».

Задержка рейса для многих обернулось не просто испытанием, но потерей денег.

«У многих были стыковочные рейсы, которые они пропустили», — сказала наша собеседница.

На восьмой час томительного ожидания пассажиров повезли в отель, чтобы они могли отдохнуть. Заселить их смогли только в третью по счету гостиницу под названием Starfish, другие отказывали в регистрации такой большой группы людей. После всех необходимых процедур для отдыха им осталось всего несколько часов.

«Через два часа нас повезут обратно в аэропорт», — объяснила пассажирка.

Вылет назначили на 11 часов утра по местному времени, сообщили в пресс-службе Nordwind. Обстоятельствами задержки заинтересовалась столичная транспортная прокуратура.