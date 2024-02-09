Эксклюзив 09 февраля 2024, 10:51 «Хотим домой!» Туристы из России не смогли вылететь с Кубы из‑за отсутствия топлива Более 300 россиян не смогли вылететь с Кубы из‑за отсутствия топлива

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Рейс из Кайо-Коко в Москву задержали из-за отсутствия топлива. Пассажиры, которые семь часов ожидали вылета, рассказали «360» о том, что их наконец начали заселять в отель.

Самолет должен был вылететь в Россию в 18:00 8 февраля, однако рейс компании Nordwind перенесли на утро следующего дня, а позже — и вовсе отменили. В аэропорту находилось около 300 россиян. За семь часов ожидания люди получили пол-литровую бутылку воды и бутерброды.

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«До сих пор маринуемся в аэропорту… Просто жесть», — рассказали пассажиры.

Им сообщили, что самолет не смог вылететь из-за нехватки топлива, а позже сообщили о его технической неисправности.

«Никакой точной информации по вылету нет. Зачем вообще везли в аэропорт, если топлива нет?» — недоумевали туристы.

Возмущенные пассажиры начали бастовать и выкрикивать «Хотим домой!».

Спустя некоторое время туристам раздали их багаж и начали заселять в отель, предоставленный авиакомпанией. Семьям с детьми позволили уехать раньше остальных.

Вылет рейса запланировали на 11:00 по местному времени, добавили в пресс-службе авиакомпании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вылета.